Xcel Energy Aktie: Das haben nur Profis kommen sehen …

Die Stimmung und das Interesse an einer Aktie sind wichtige Faktoren, die neben den Analysen aus Bankhäusern auch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet widerspiegeln. Bei Xcel Energy zeigt die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Xcel Energy war jedoch negativ, was zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Die technische Analyse betrachtet für Aktien das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen im Relative Strength-Index (RSI). Der RSI-Wert für Xcel Energy liegt derzeit bei 35,69, was als "Neutral" eingestuft wird. Auch der RSI25-Wert von 45 ergibt die Einstufung "Neutral". Insgesamt führt dies zu einer Gesamteinstufung des RSI von "Neutral".

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor der Versorgungsunternehmen liegt Xcel Energy mit einer Rendite von -4,83 Prozent deutlich darunter. Die Stromversorger-Branche kommt auf eine mittlere Rendite von 49,88 Prozent, und auch hier liegt Xcel Energy mit 54,71 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Xcel Energy bei 62,41 USD liegt, während der aktuelle Kurs bei 62,72 USD liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +0,5 Prozent, was zu einer Bewertung "Neutral" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 61,22 USD, was einen Abstand von +2,45 Prozent bedeutet und ebenfalls zu einer Einstufung "Neutral" führt. Insgesamt ergibt dies eine Gesamtnote von "Neutral" für Xcel Energy.