Xcel Energy: Aktie mit großem Kurspotenzial - 65,15 EUR als mittelfristiges Kursziel

Am gestrigen Tag verlor die Aktie von Xcel Energy an Wert und liegt aktuell bei -0,73%. Innerhalb der letzten Handelswoche summiert sich das Minus auf insgesamt -2,35%, was eine pessimistische Marktstimmung widerspiegelt. Doch laut Analysten ist dies nicht gerechtfertigt. Denn das mittelfristige Kursziel für Xcel Energy liegt bei 65,15 EUR.

Dies bedeutet ein erhebliches Potenzial für Investoren in Höhe von +24,16%. Derzeit teilen jedoch nicht alle Bankanalysten diese optimistische Einschätzung nach einer schwachen Entwicklung des Aktienkurses in letzter Zeit. Von den insgesamt 15 Experten empfehlen immerhin 5 den Kauf der Aktie und weitere sehen sie als “Kauf” oder “Halten”. Lediglich einer bleibt skeptisch und rät zum Verkauf.

Das Guru-Rating von Xcel Energy hat sich dabei nicht verändert und bleibt weiterhin bei einem...