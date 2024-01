Xcel Energy Aktie: Hammer-Nachricht!

Der Aktienkurs von Xcel Energy verzeichnete im letzten Jahr eine Rendite von -9,07 Prozent, was im Vergleich zu anderen Aktien im Versorgungssektor (5,16 Prozent) einem Unterschied von 14,23 Prozent entspricht. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Stromversorger beträgt 5,16 Prozent, was bedeutet, dass Xcel Energy derzeit um 14,23 Prozent darunter liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI von Xcel Energy auf 7-Tage-Basis liegt bei 53,71 Punkten, was auf eine neutrale Bewertung hinweist. Der 25-Tage-RSI liegt bei 44,84, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung in diesem Bereich.

In Bezug auf die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ein wichtiger Indikator. Xcel Energy weist ein KGV von 24,1 auf, was im Vergleich zum Branchenmittel von 129,31 als deutlich günstiger und daher unterbewertet betrachtet wird. Basierend auf diesem Kriterium wird die Aktie als "Gut" eingestuft.

Die Analysten haben Xcel Energy in den letzten zwölf Monaten insgesamt mit 4 positiven, 3 neutralen und 0 negativen Bewertungen versehen, was zu einer langfristigen Einstufung als "Gut" führt. Obwohl es keine aktuellen Analystenupdates gibt, liegt das durchschnittliche Kursziel für die Aktie von Xcel Energy bei 70,67 USD, was eine erwartete Kursentwicklung von 14,14 Prozent darstellt und somit zu einer Gesamteinschätzung als "Gut" führt.