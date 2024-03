Gratulation an alle SEI Investments-Investoren!

Die Sei Investments-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnitt von 61,21 USD für den Schlusskurs verzeichnet. Am letzten Handelstag schloss die Aktie bei 69,1 USD, was einer Steigerung von 12,89 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht wird daher eine "Gut"-Bewertung vergeben. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 65,74 USD liegt mit einer Abweichung von +5,11 Prozent über dem letzten Schlusskurs, was auch zu einer "Gut"-Bewertung führt. Zusammenfassend erhält Sei Investments also eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Das Anleger-Sentiment war in den letzten Tagen überwiegend positiv, mit 11 Tagen im grünen Bereich und keinen negativen Diskussionen. Die Anleger waren größtenteils neutral eingestellt an insgesamt drei Tagen, und in den letzten ein bis zwei Tagen äußerten sie sich verstärkt positiv über das Unternehmen Sei Investments. Daraus ergibt sich eine "Gut"-Einschätzung für das Anleger-Sentiment.

Auf langfristiger Basis wird die Aktie von Sei Investments von Analysten als "Neutral" eingestuft. Von insgesamt 18 Analysten waren die Bewertungen 1 Gut, 1 Neutral und 1 Schlecht. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 62 USD, was einer Erwartung von -10,27 Prozent entspricht. Daher wird die Bewertung "Neutral" vergeben.

In Bezug auf die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz hat die Aktie von Sei Investments eine durchschnittliche Diskussionsintensität gezeigt. Die Rate der Stimmungsänderung war positiv, was zu einer Gesamtbewertung als "Gut"-Wert führt.

Insgesamt erhält die Sei Investments-Aktie also gute Bewertungen aus technischer Analyse, Anleger-Sentiment und Analysteneinschätzung.