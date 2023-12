Gabather Aktie: Was ist jetzt angebracht?

Die Gabather-Aktie wird im Rahmen einer technischen Analyse betrachtet. Der Kurs von 1,32 SEK liegt derzeit um -34,33 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage (GD50), was als kurzfristig "Schlecht" eingestuft wird. Die Distanz zum GD200 beträgt -54,17 Prozent, wodurch die Einstufung auf Basis der vergangenen 200 Tage ebenfalls "Schlecht" ist. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen gemischte Meinungen und Stimmungen zu Gabather. Während in den vergangenen Wochen überwiegend positive Meinungen geäußert wurden, dominierten in den letzten Tagen hauptsächlich negative Themen. Basierend auf diesen Erkenntnissen wird das Unternehmen als "Neutral" eingestuft, da sich die positiven und negativen Einschätzungen ausgleichen.

Der Sentiment und Buzz um Gabather wird ebenfalls analysiert. Die Diskussionsintensität im Netz entspricht der üblichen Aktivität, daher wird der Faktor als "Neutral" bewertet. Die Rate der Stimmungsänderung ist gering, was zu einer weiteren "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird Gabather somit als "Neutral"-Wert betrachtet.

Abschließend wird der Relative Strength Index (RSI) betrachtet, der Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt. Der RSI der letzten 7 Tage wird als "Neutral" bewertet, da die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Der Vergleich mit dem RSI auf 25-Tage Basis zeigt jedoch, dass Gabather hier als überkauft gilt und daher eine "Schlecht"-Einstufung erhält. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für Gabather.