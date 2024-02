Xano Industrier AB Aktie: Viel Lärm um nichts?

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse genutzt, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Ein überkauftes Wertpapier könnte kurzfristig Kursrücksetzer erleben, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Bei Xano Industri wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt aktuell bei 65,93 Punkten, was darauf hinweist, dass Xano Industri weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der RSI25 liegt bei 53,03, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Im fundamentalen Bereich liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Xano Industri bei 26,58, was unter dem Branchendurchschnitt von 49,1 liegt. Daher wird die Aktie als unterbewertet eingestuft und erhält eine "Gut"-Bewertung auf Grundlage fundamentaler Kriterien.

In Bezug auf die Dividende beträgt das Verhältnis zur Aktie bei Xano Industri derzeit 1, was eine negative Differenz von -1,05 Prozent zum Branchendurchschnitt von vergleichbaren Unternehmen in der Maschinenbranche darstellt. Daher erhält Xano Industri in Bezug auf die Dividendenpolitik eine "Schlecht"-Bewertung.

In der technischen Analyse wird der Durchschnitt des Schlusskurses der Xano Industri-Aktie für die letzten 200 Handelstage mit 89,86 SEK angegeben. Der letzte Schlusskurs von 80 SEK weicht somit um -10,97 Prozent ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Betrachtet man den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, so liegt der letzte Schlusskurs (78,88 SEK) nahe dem gleitenden Durchschnitt (+1,42 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Xano Industri-Aktie damit in der einfachen Charttechnik ein "Neutral"-Rating.