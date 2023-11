Xano Industri Ab Aktie: Viel Lärm um nichts!

Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von Xano Industri beträgt derzeit 25,11 und liegt damit 44 Prozent unter dem Branchendurchschnitt in der Maschinenbranche, der bei 45 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist, weshalb sie eine "Gut"-Bewertung erhält.

In Bezug auf die Dividende weist Xano Industri derzeit eine Dividendenrendite von 1,86 % auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 3,37 % in der Maschinenbranche. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende, da die Differenz lediglich 1,51 Prozentpunkte beträgt.

Bei der Einschätzung des Aktienkurses spielen nicht nur harte Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch weiche Faktoren wie die Stimmung eine Rolle. Unsere Analysten haben die sozialen Plattformen bezüglich Xano Industri untersucht und festgestellt, dass die Kommentare neutral waren. Allerdings haben Nutzer in den letzten zwei Tagen vor allem negative Themen in Bezug auf Xano Industri aufgegriffen, weshalb die Aktie in dieser Hinsicht als "Neutral" eingestuft wird.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Xano Industri-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 95,04 SEK liegt. Der letzte Schlusskurs von 73,7 SEK weicht somit um -22,45 Prozent ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (80,3 SEK) liegt über dem letzten Schlusskurs (-8,22 Prozent), was erneut zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Zusammenfassend erhält die Xano Industri-Aktie damit eine "Schlecht"-Bewertung in Bezug auf die einfache Charttechnik.