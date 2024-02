Xano Industri Ab Aktie: Müssen Sie sich jetzt Sorgen machen?

Xano Industri: Fundamentalanalyse, technische Analyse und Anleger-Sentiment

Derzeit wird die Aktie von Xano Industri im Vergleich zum Branchendurchschnitt (Maschinen) als unterbewertet angesehen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 26,58, was einem Abstand von 46 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 49,22 entspricht. Auf fundamentaler Basis wird daher eine "Gut"-Empfehlung ausgesprochen.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Xano Industri-Aktie der letzten 200 Handelstage bei 89,86 SEK lag. Der letzte Schlusskurs betrug 80 SEK, was einem Unterschied von -10,97 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 78,88 SEK, was einer ähnlichen Höhe (+1,42 Prozent) entspricht. Dadurch erhält die Aktie auf kurzfristigerer Basis eine "Neutral"-Bewertung.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien zum Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde über Xano Industri überwiegend positiv diskutiert. Das Stimmungsbarometer zeigte an vier Tagen grün an, was auf positive Diskussionen hinweist. Es wurden keine negativen Diskussionen verzeichnet, und an insgesamt zwei Tagen waren die Anleger neutral eingestellt. Aktuell zeigen sich die Anleger auch vorwiegend an positiven Themen interessiert, was dazu führt, dass die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung erhält.

Der Relative Strength Index (RSI) der Xano Industri-Aktie zeigt auf 7-Tage-Basis einen Wert von 65, was einer "Neutral"-Bewertung entspricht. Auch auf 25-Tage-Basis liegt der RSI bei 53,03, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher nach der RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Xano Industri.