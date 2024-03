Xaar Aktie: Das sollte jeder wissen!

Der Aktienkurs von Xaar zeigt im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" eine Rendite von -32,93 Prozent, was mehr als 29 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. In der Branche "Computer & Peripheriegeräte" beträgt die mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten -5 Prozent, und auch hier liegt Xaar mit 27,94 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Dividendenrendite weist Xaar derzeit eine Dividendenrendite von 0 % aus, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 10,85 % in der Branche "Computer & Peripheriegeräte". Die Differenz von 10,85 Prozentpunkten führt zu einer Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Xaar-Aktie überkauft ist, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Bei einer längeren Betrachtung ist die Bewertung jedoch neutral. Insgesamt führt die Analyse zu einem "Schlecht"-Rating.

Fundamental betrachtet gilt die Aktie von Xaar als unterbewertet, basierend auf dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 79,86, was 4 Prozent niedriger ist als der Branchendurchschnitt in der Branche "Computer & Peripheriegeräte" mit einem KGV von 83,23. Aus fundamentalen Gründen erhält die Aktie daher die Einstufung "Gut".