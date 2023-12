Xaar Aktie: Das sollte jeder wissen!

Bei Xaar gab es in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung des Stimmungsbildes. Die Analyse basiert auf den Meinungen in den sozialen Medien, und da keine besonderen positiven oder negativen Trends festgestellt wurden, wird das Kriterium als "Neutral" bewertet. Auch die Stärke der Diskussion, gemessen an der Anzahl der Beiträge, zeigte keine signifikanten Unterschiede, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird Xaar daher auf dieser Stufe als "Neutral" eingestuft.

Im Bereich der technischen Analyse ist der Relative Strength Index (RSI) von Bedeutung. Der RSI von Xaar liegt bei 35,71, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25, der die Kursbewegungen über einen Zeitraum von 25 Tagen betrachtet, liegt bei 74,71 und wird daher als Anzeichen für eine "Schlecht"-Einschätzung gewertet. Somit ergibt sich insgesamt eine Gesamtbewertung von "Schlecht" auf dieser Ebene.

In Bezug auf fundamentale Kennzahlen weist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Xaar derzeit einen Wert von 79,86 auf, was 8 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Dies lässt die Aktie aus heutiger Sicht überbewertet erscheinen, wodurch Xaar in dieser Hinsicht eine "Schlecht"-Bewertung erhält.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Xaar derzeit bei 173,95 GBP verläuft, während der Aktienkurs selbst bei 108 GBP gehandelt wird, was einem Abstand von -37,91 Prozent entspricht und zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Ebenso beträgt die Differenz zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) -31,17 Prozent, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Signal führt. Zusammenfassend ergibt sich daher auf Basis der technischen Analyse eine Gesamtbewertung von "Schlecht" für Xaar.