Xaar Aktie: So geht’s nicht weiter!

Die Stimmung in Bezug auf die Xaar-Aktie wird als neutral eingestuft, basierend auf einer Analyse der sozialen Plattformen. Die Nutzer haben hauptsächlich neutrale Themen in Bezug auf das Unternehmen diskutiert. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Xaar-Aktie in den letzten 7 Tagen zeigt einen Wert von 83, was darauf hindeutet, dass die Aktie überkauft ist und daher eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis bestätigt diese Überbewertung mit einem Wert von 77,12.

Die technische Analyse ergibt eine Abweichung von -39,35 Prozent im Vergleich zum gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage bestätigt mit einem Wert von -35,05 Prozent eine ungünstige Entwicklung, wodurch auch hier eine "Schlecht"-Bewertung resultiert.

Insgesamt wird die Xaar-Aktie als überbewertet angesehen, basierend auf dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 79,86, das 17 Prozent höher liegt als der Branchendurchschnitt im Segment "Computer & Peripheriegeräte". Daher erhält die Aktie aus fundamentaler Sicht die Einstufung "Schlecht".