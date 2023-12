Xaar Aktie: Da braut sich was zusammen!

Weitere Suchergebnisse zu "Xaar":

Der Relative Strength Index (RSI) misst die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen und rechnet die Aufwärtsbewegungen im Verhältnis zu allen Bewegungen. Der RSI der Xaar liegt bei 13,04, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und daher als "Gut" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 75, was auf eine überkaufte Situation hindeutet und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Insgesamt wird die Aktie daher in dieser Kategorie als "Neutral" bewertet.

Die Stimmung und Diskussionsstärke in den sozialen Medien für Xaar haben sich in den letzten Wochen kaum verändert. Daher erhält die Aktie in diesen Bereichen eine "Neutral"-Bewertung.

Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Computer & Peripheriegeräte"-Branche hat Xaar in den letzten 12 Monaten eine Underperformance von -37,97 Prozent gezeigt. Im Vergleich zum "Informationstechnologie"-Sektor lag die Aktie 34,74 Prozent unter dem Durchschnittswert. Aufgrund dieser Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich wird die Aktie in dieser Kategorie als "Schlecht" bewertet.

Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei Xaar beträgt aktuell 0, was eine negative Differenz von -10,12 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Computer & Peripheriegeräte" ergibt. Daher erhält Xaar in Bezug auf die Dividendenpolitik eine "Schlecht"-Bewertung von unseren Analysten.