X-Terra Aktie: Das sieht gar nicht gut aus

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Comet Lithium-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 0,46 CAD liegt. Der aktuelle Schlusskurs von 0,32 CAD weicht somit um -30,43 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet wird. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen liegt mit 0,42 CAD unter dem aktuellen Schlusskurs (-23,81 Prozent), was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Comet Lithium-Aktie also eine "Schlecht"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls von Bedeutung, um die Einschätzung einer Aktie zu erhalten. Diskussionen in den sozialen Medien zeigen, dass zuletzt vor allem positive Meinungen zur Aktie von Comet Lithium veröffentlicht wurden. In den vergangenen Tagen wurden jedoch weder stark positive noch negative Themen diskutiert. Insgesamt ergibt sich daraus eine "Gut"-Bewertung bei der Analyse der Anleger-Stimmung.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein weiteres Mittel zur technischen Analyse, um einzuschätzen, ob ein Titel "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für Comet Lithium beträgt aktuell 71,43 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie als überkauft eingestuft wird. Daher erhält sie auch hier eine "Schlecht"-Bewertung. Beim 25-Tage-RSI hingegen wird die Aktie als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf die Dividende zeigt sich, dass das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei Comet Lithium aktuell bei 0 liegt. Dies ergibt eine negative Differenz von -3,58 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Metalle und Bergbau". Daher bekommt Comet Lithium für diese Dividendenpolitik eine "Schlecht"-Bewertung von den Analysten.