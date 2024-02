XXL Energy Aktie: Wie ist das denn jetzt passiert?

Die Aktie von Xxl Energy wurde letztes Jahr mit einer Rendite von -22,95 Prozent bewertet, was 24,47 Prozent unter dem Branchendurchschnitt für den Energiesektor liegt. Die jährliche Rendite für Unternehmen in der Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" beträgt durchschnittlich 1,52 Prozent, was bedeutet, dass Xxl Energy aktuell 24,47 Prozent unter diesem Durchschnittswert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance erhält die Aktie insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung.

Die Dividendenrendite der Xxl Energy-Aktie beträgt derzeit 0 Prozent im Vergleich zum aktuellen Kursniveau. Dies liegt 8,05 Prozent unter dem Branchendurchschnitt für die Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch". Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Aktie von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung.

Die technische Analyse der charttechnischen Entwicklung der Xxl Energy-Aktie mithilfe des gleitenden Durchschnitts zeigt, dass der letzte Schlusskurs (0,24 CAD) auf ähnlichem Niveau wie der gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage (0,25 CAD) liegt. Dies ergibt eine Bewertung der Aktie als "Neutral". Auch auf Basis der letzten 50 Handelstage wird die Aktie mit einem "Neutral"-Rating versehen, da der letzte Schlusskurs ebenfalls nahe dem gleitenden Durchschnitt liegt.

Die Anleger-Stimmung bei Xxl Energy in den sozialen Medien und Diskussionsforen ist insgesamt neutral, basierend auf Auswertungen der vergangenen Wochen. Weder positive noch negative Themen standen in den Diskussionen im Mittelpunkt, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.