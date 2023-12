XXL Energy Aktie: Anleger dürfen gespannt sein!

Weitere Suchergebnisse zu "AIG":

Der Relative Strength Index (RSI) für die Xxl Energy-Aktie weist in den letzten 7 Tagen einen Wert von 50 auf, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und eine "Neutral"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu zeigt der 25-Tage-RSI einen überkauften Zustand, wodurch das Wertpapier als "Schlecht" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daher nach der RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für Xxl Energy.

In den letzten 12 Monaten verzeichnete Xxl Energy eine Performance von -15,25 Prozent, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche eine Underperformance von -14,91 Prozent darstellt. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt diese Unterperformance zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Xxl Energy liegt mit einem Wert von 4,28 deutlich unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche von 67, was die Aktie als "günstig" kennzeichnet und ihr auf der Basis fundamentaler Kriterien ein "Gut" einbringt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung des Stimmungsbildes festgestellt werden, weshalb Xxl Energy in diesem Punkt mit "Neutral" bewertet wird.

Zusammenfassend erhält Xxl Energy daher insgesamt ein "Neutral"-Rating.

