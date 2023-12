XTPL im Check!

Weitere Suchergebnisse zu "XTPL":

Die Stimmung der Anleger rund um die Xtpl-Aktie war in den letzten zwei Wochen eher neutral, ohne signifikante positive oder negative Ausschläge. Auch in den letzten Tagen gab es keine besonderen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben. Aufgrund dieser neutralen Stimmung erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung basierend auf dem Anleger-Sentiment.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung wurden über einen längeren Zeitraum beobachtet, um Rückschlüsse auf das langfristige Stimmungsbild zu ziehen. Die Aktivität im Netz deutet auf eine mittlere Diskussionsintensität hin, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was ebenfalls zu einer Einschätzung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich somit eine "Neutral"-Bewertung für Xtpl in diesem Punkt.

Bei der technischen Analyse ergibt sich für die Xtpl-Aktie eine "Gut"-Bewertung. Der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt bei 148,51 PLN, während der letzte Schlusskurs bei 167,5 PLN liegt, was einer Abweichung von +12,79 Prozent entspricht. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage zeigt eine Abweichung von +5,43 Prozent, wodurch die Xtpl-Aktie auch hier ein "Gut"-Rating erhält.

Basierend auf dem Relative Strength-Index (RSI) wird die Xtpl-Aktie ebenfalls als "Neutral" eingestuft. Der RSI7, der die Auf- und Abwärtsbewegungen der letzten sieben Tage misst, ergibt einen Wert von 36,67, während der RSI25, der die Bewegungen der letzten 25 Tage abbildet, einen Wert von 40,49 aufweist. Beide Werte führen zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.