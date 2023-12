XTPL Aktie: Lieber erstmal halten!

Weitere Suchergebnisse zu "XTPL":

Die Analyse des Sentiments und des Buzzes zeigt, dass die Stimmung für Xtpl in den letzten Wochen kaum Veränderungen aufweist. Aus diesem Grund erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Ebenso deutet die Diskussionsstärke darauf hin, dass in den sozialen Medien in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität bezüglich Xtpl gemessen wurde. Daher erhält das Unternehmen erneut eine "Neutral"-Bewertung.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der Durchschnitt des Schlusskurses der Xtpl-Aktie für die letzten 200 Handelstage einen aktuellen Wert von 151,52 PLN, was einer Abweichung von +6,59 Prozent entspricht und somit eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht ergibt. Hingegen liegt der letzte Schlusskurs in Bezug auf den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen (156,89 PLN) nahe dem gleitenden Durchschnitt (+2,94 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Xtpl somit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Der Relative Strength-Index (RSI) liegt bei 63,41, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt. Gleichzeitig beläuft sich der RSI25 auf 38,1, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Somit ergibt sich insgesamt ein Rating von "Neutral" auf Basis des RSI.

Das Anleger-Sentiment zeigt, dass die Aktie von Xtpl zuletzt in den sozialen Medien diskutiert wurde, jedoch ohne besonders positive oder negative Ausschläge. In den vergangenen Tagen wurde sich zudem weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Xtpl beschäftigt, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich somit bei der Analyse der Anleger-Stimmung eine Bewertung von "Neutral".