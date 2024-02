XTM-Investoren können es immer noch nicht glauben

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekannter Indikator zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder 25 Tagen als RSI25) wird das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Wertebereich von 0 bis 100 normiert. Der RSI von Xtm liegt bei 85,71, was einer Einstufung als "Schlecht" entspricht. Der RSI25 beträgt 35,71 und führt zu einer "Neutral"-Bewertung für den Zeitraum von 25 Tagen. Insgesamt ergibt sich daraus ein Rating von "Schlecht".

Neben den Analysen aus Bankhäusern ist auch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet ein Maßstab für die Stimmung rund um Aktien. Eine Untersuchung der Aktie von Xtm bezüglich der Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität ergab eine mittlere Aktivität und führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Die Rate der Stimmungsänderung für Xtm weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie von Xtm bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Schlecht".

Die trendfolgenden Indikatoren zeigen an, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der längerfristige gleitende Durchschnitt der Xtm-Aktie der letzten 200 Handelstage beträgt 0,14 CAD, wobei der letzte Schlusskurs bei 0,16 CAD liegt, was einer Abweichung von +14,29 Prozent entspricht und zu einer "Gut"-Bewertung führt. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 0,12 CAD, wobei auch hier der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt liegt (+33,33 Prozent), was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt wird Xtm auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage bezüglich der Xtm-Aktie in den vergangenen Tagen neutral. An zwei Tagen zeigte das Stimmungsbarometer auf rot, positive Diskussionen konnten nicht aufgezeichnet werden. Größtenteils neutral eingestellt waren die Anleger an insgesamt acht Tagen. In den vergangenen ein bis zwei Tagen unterhielten sich die Anleger weder über positive noch über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Xtm. Zusammengefasst ergibt sich daraus für das Anleger-Sentiment eine "Neutral"-Einschätzung.