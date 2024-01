XTM Aktie: Einfach nur noch schlecht!

Weitere Suchergebnisse zu "XTM":

Die technische Analyse der Xtm-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie aus den letzten 200 Handelstagen aktuell bei 0,14 CAD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 0,085 CAD liegt, was einem Unterschied von -39,29 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage von 0,09 CAD liegt über dem letzten Schlusskurs, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Xtm liegt bei 46,15, was zu einer neutralen Einstufung führt. Auch der RSI25, der einen Zeitraum von 25 Tagen betrachtet, zeigt mit 58,97 eine neutrale Einschätzung auf diesem Niveau. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamteinschätzung von "Neutral".

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen in sozialen Medien und zeigt, dass über Xtm in den letzten zwei Wochen eher neutral gesprochen wurde. Das Stimmungsbarometer zeigt an vier Tagen negative Stimmungen und größtenteils neutrale Einstellungen an insgesamt neun Tagen. Aufgrund dieses neutralen Stimmungsbildes wird die Aktie heute ebenfalls neutral eingestuft.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt sich, dass die Diskussionen über Xtm langfristig eine mittlere Aktivität aufweisen und die Rate der Stimmungsänderung negativ ist, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" für das langfristige Stimmungsbild führt.