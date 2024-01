XTL Biopharmaceuticals Aktie: Ist das noch wichtig?

Die Xtl Biopharmaceuticals-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnitt von 0,22 ILS für den Schlusskurs verzeichnet. Am letzten Handelstag lag der Schlusskurs bei 0,037 ILS, was einem Unterschied von -83,18 Prozent entspricht. Aufgrund dieser Entwicklung wird die Aktie charttechnisch als "Schlecht" bewertet. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 0,1 ILS liegt mit einem Schlusskurs unter diesem Wert (-63 Prozent), was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Xtl Biopharmaceuticals-Aktie somit eine "Schlecht"-Bewertung in der einfachen Charttechnik.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Xtl Biopharmaceuticals mit 0 Prozent leicht unter dem Branchendurchschnitt von 0 Prozent. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung in dieser Kategorie.

Der Relative Strength-Index (RSI) ordnet die Aktie von Xtl Biopharmaceuticals als neutral ein. Der RSI7 liegt bei 37,5 und der RSI25 bei 50,01, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators führt.

In den letzten Wochen konnte keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Xtl Biopharmaceuticals festgestellt werden. Daher erhält das Unternehmen eine "Neutral"-Bewertung in Bezug auf das Sentiment und den Buzz.

Zusammenfassend ergibt sich für die Xtl Biopharmaceuticals-Aktie eine "Schlecht"-Bewertung in der einfachen Charttechnik, eine "Neutral"-Bewertung in Bezug auf die Dividende und eine "Neutral"-Bewertung auf der Ebene des Relative Strength-Indikators sowie des Sentiments und Buzz.