XSpray Pharma AB-Anleger wird’s freuen!

Die technische Analyse der Xspray Pharma-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 37,29 SEK liegt. Dieser Wert liegt deutlich über dem letzten Schlusskurs von 44 SEK (+17,99 Prozent), was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (38,8 SEK) liegt unter dem letzten Schlusskurs (+13,4 Prozent), was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurden über Xspray Pharma überwiegend neutrale Meinungen geäußert. An zwei Tagen war die Stimmung positiv, an keinem Tag negativ. Die Anleger waren größtenteils neutral eingestellt, und in den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine starken positiven oder negativen Themen. Aufgrund dieser Stimmung erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Xspray Pharma zeigt einen Wert von 20,51, was auf eine "Gut"-Einschätzung hindeutet. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 35,29 und führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Insgesamt ergibt sich eine "Gut"-Gesamteinschätzung.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt, dass die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung bei Xspray Pharma eher neutral sind, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung für die Aktie.