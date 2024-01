XSpray Pharma AB Aktie: Das ist erstaunlich

Die Analyse des Sentiments und Buzz im Internet spielt eine wichtige Rolle bei der Einschätzung einer Aktie. Bei Xspray Pharma zeigen sich interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung.

Die Stimmung auf sozialen Plattformen bezüglich Xspray Pharma war überwiegend positiv, was die Aktie für diese Betrachtung als "Gut" einstuft.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Xspray Pharma-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 41,2 SEK liegt. Der letzte Schlusskurs (37 SEK) weicht somit um -10,19 Prozent ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen zeigt jedoch eine nahezu gleiche Bewertung des letzten Schlusskurses, was zu einem "Neutral"-Rating führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Xspray Pharma liegt bei 60, was als "Neutral" bewertet wird. Der RSI25, welcher den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 58 und wird ebenfalls als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält die Xspray Pharma-Aktie daher für diese Kategorie die Einstufung "Neutral".