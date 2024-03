XSpray Pharma AB Aktie: Lieber erstmal halten!

Die Xspray Pharma-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 37,39 SEK verzeichnet. Am letzten Handelstag schloss die Aktie bei 43 SEK, was einem Unterschied von +15 Prozent entspricht und daher eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht erhält. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 39,38 SEK zeigt mit einem letzten Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt eine positive Entwicklung von +9,19 Prozent, was ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Xspray Pharma also eine positive Bewertung basierend auf der einfachen Charttechnik.

Das Anleger-Sentiment rund um die Aktie war in den letzten zwei Wochen eher neutral, ohne signifikante positive oder negative Ausschläge in den Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. Auch in den letzten ein, zwei Tagen gab es keine besonderen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben. Daher wird die Aktie heute als "Neutral" eingestuft, basierend auf dem Anleger-Stimmungsbarometer.

Der Relative Strength Index (RSI) der Xspray Pharma liegt bei 55,56, was als neutrale Situation bewertet wird. Auch der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt mit einem Wert von 61 eine neutrale Situation. Insgesamt wird daher für diese Kategorie eine "Neutral"-Einstufung vergeben.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung im Netz rund um Xspray Pharma weisen auf eine mittlere Aktivität und kaum Änderungen in der Stimmung hin, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.

Insgesamt erhält Xspray Pharma also sowohl aus charttechnischer Sicht als auch basierend auf dem Anleger-Sentiment und dem RSI eine neutrale Bewertung.