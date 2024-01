XSpray Pharma AB Aktie: Käufer sollten sich sputen!

Das Anleger-Sentiment für Xspray Pharma bleibt neutral, basierend auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde überwiegend neutral über das Unternehmen diskutiert, wobei an einem Tag sogar positive Stimmung vorherrschte. In den letzten paar Tagen gab es jedoch einen Anstieg an positiven Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben, was zu einer "Gut"-Einschätzung für die Aktie geführt hat.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte keine signifikante Veränderung festgestellt werden, was zu einer neutralen Bewertung der Aktie führt. Die Kommunikationsfrequenz blieb ebenfalls unverändert.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs von 40 SEK der Xspray Pharma um +6,16 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt ist, was zu einer kurzfristigen "Gut"-Einschätzung führt. Die Distanz zum GD200 beträgt -4,83 Prozent, was zu einer neutralen Bewertung auf dieser Basis führt.

Im Hinblick auf den Relative Strength Index (RSI) zeigt die Xspray Pharma einen RSI-Wert von 34,78 für einen Zeitraum von 7 Tagen, was als neutral eingestuft wird. Der RSI25-Wert von 50 deutet darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer weiteren neutralen Einstufung führt. Insgesamt wird die RSI für die Xspray Pharma als neutral bewertet.