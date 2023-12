XSpray Pharma AB Aktie: Einfach nur Wahnsinn, was hier passiert

Weitere Suchergebnisse zu "SSAB":

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Ein überkaufter Titel könnte kurzfristig eher Kursrücksetzer sehen, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Für Xspray Pharma wird der RSI sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt aktuell bei 33,33 Punkten, was darauf hindeutet, dass Xspray Pharma weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI liegt bei 51,16, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird.

Die 200-Tage-Linie (GD200) der Xspray Pharma verläuft derzeit bei 43,05 SEK. Da der Aktienkurs bei 38,5 SEK liegt, ergibt sich eine Differenz von -10,57 Prozent, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) bei 37,4 SEK, was einer Differenz von +2,94 Prozent entspricht und somit ein "Neutral"-Signal darstellt. Insgesamt wird die Aktie auf Basis beider Zeiträume als "Neutral" bewertet.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt eine neutrale Einstellung der Marktteilnehmer gegenüber Xspray Pharma in den letzten Tagen. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen sind vornehmlich neutral, was zu einer "Neutral"-Einschätzung auf der Basis der Stimmungsanalyse führt.

In den letzten Wochen gab es keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Xspray Pharma. Weder eine Tendenz hin zu besonders positiven noch zu negativen Themen wurde festgestellt. Auch die Stärke der Diskussion in den sozialen Medien hat sich nicht signifikant verändert. Somit wird Xspray Pharma in Bezug auf Sentiment und Buzz ebenfalls mit "Neutral" bewertet.

Zusammenfassend erhält Xspray Pharma in allen genannten Punkten eine "Neutral"-Bewertung.