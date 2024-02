XSpray Pharma AB Aktie: Die Anleger zögern noch, warum eigentlich?

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Xspray Pharma als Neutral-Titel einzustufen ist. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Xspray Pharma-Aktie ergibt sich ein RSI7-Wert von 11,39, was eine "Gut"-Empfehlung nach sich zieht. Der RSI25-Wert von 29,07 führt ebenfalls zu einer "Gut"-Einstufung für diesen Zeitraum. Insgesamt ergibt sich somit ein Gesamtranking "Gut" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Xspray Pharma derzeit bei 37,42 SEK verläuft. Der Aktienkurs selbst ging bei 47,7 SEK aus dem Handel und hat damit einen Abstand von +27,47 Prozent aufgebaut. Im Vergleich dazu hat der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) ein Niveau von 37,22 SEK angenommen, was einer Differenz von +28,16 Prozent entspricht. Demnach lautet der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume "Gut".

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurden vor allem positive Meinungen zur Xspray Pharma-Aktie veröffentlicht, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung bei der Analyse der Anleger-Stimmung führt.

Die Analyse des Sentiments und des Buzz zeigt, dass sich die Stimmung für Xspray Pharma in den vergangenen Wochen deutlich eingetrübt hat. Die Aktie erhält daher eine "Schlecht"-Bewertung. Trotzdessen wurde in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität in den sozialen Medien gemessen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Schlecht" bewertet.