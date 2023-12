XR Immersive Tech Aktie: Kursausbruch – aber in welche Richtung?

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkauft bedeutet, dass der Titel kurzfristig eher Kursrücksetzer sehen könnte, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Für die Analyse ziehen wir den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Xr Immersive Tech heran. Der RSI7 liegt aktuell bei 80 Punkten, was darauf hinweist, dass Xr Immersive Tech überkauft ist und somit eine "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI erhält. Im Gegensatz dazu schwankt der 25-Tage-RSI weniger stark, und Xr Immersive Tech ist hier weder überkauft noch überverkauft, was zu einer "Neutral" Einstufung führt. Insgesamt erhält das Xr Immersive Tech-Wertpapier daher ein "Schlecht"-Rating in diesem Abschnitt.

Basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs ist die Xr Immersive Tech derzeit in einem guten Zustand. Der GD200 des Wertes verläuft bei 0,05 CAD, während der Kurs der Aktie (0,175 CAD) um +250 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Dies entspricht der Einstufung als "Gut". Der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der vergangenen 50 Tage beträgt 0,13 CAD, was einer Abweichung von +34,62 Prozent entspricht und die Aktie in diesem Zeitraum zu einem "Gut"-Wert macht. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Gut".

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurden zuletzt weder positive noch negative Meinungen zu Xr Immersive Tech veröffentlicht. Dennoch beschäftigte sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen insbesondere mit den negativen Themen rund um Xr Immersive Tech, was insgesamt zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Zusammenfassend ergibt sich bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Neutral".

In den letzten Wochen konnte bei Xr Immersive Tech keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes festgestellt werden. Da keine Auffälligkeiten registriert wurden, wird das Kriterium "Neutral" bewertet. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion oder die Veränderung der Anzahl der Beiträge konnten keine signifikanten Unterschiede ausgemacht werden. Zusammengefasst bekommt Xr Immersive Tech für diese Stufe daher ein "Neutral"-Rating.