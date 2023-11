XPeng (A) (A) Aktie: Was man jetzt noch wissen sollte!

Weitere Suchergebnisse zu "XPeng":

Die Anleger-Stimmung bei Xpeng in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders negativ. In den letzten beiden Wochen wurden verschiedene Äußerungen und Meinungen ausgewertet, um weitere Bewertungsfaktoren für die Aktie zu gewinnen. Dabei standen vor allem negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu der Gesamteinschätzung "schlecht" führt.

Der gleitende Durchschnittskurs der Xpeng liegt bei 47,6 HKD, während der aktuelle Kurs bei 57,85 HKD liegt. Der Abstand zum GD200 beträgt somit +21,53 Prozent, was als "gut" bewertet wird. Der GD50 für die letzten 50 Tage liegt bei 65,63 HKD, was einem Abstand von -11,85 Prozent entspricht und als "schlecht" eingestuft wird. Die Gesamtwertung lautet daher "neutral".

Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz ist ein weiterer Faktor bei der Einschätzung einer Aktie. Die Diskussionsintensität von Xpeng hat in den letzten Monaten zugenommen, was als positiv eingestuft wird. Es gibt jedoch kaum Veränderungen in der Stimmungsänderung, weshalb dies als neutral betrachtet wird. Insgesamt erhält Xpeng eine positive Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Mittel aus der technischen Analyse, um den aktuellen Zustand eines Titels einzuschätzen. Der 7-Tage-RSI von Xpeng beträgt 72,17 Punkte, was auf eine überkaufte Situation hinweist und als "schlecht" bewertet wird. Beim 25-Tage-RSI ist Xpeng weder überkauft noch überverkauft und wird daher als "neutral" eingestuft. Insgesamt erhält Xpeng in diesem Punkt eine "schlechte" Bewertung.