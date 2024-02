XPeng (A) (A) Aktie: Schlimme Zeiten!

Die Xpeng-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 53,88 HKD verzeichnet. Am letzten Handelstag lag der Schlusskurs bei 34,8 HKD, was einem Unterschied von -35,41 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung. Sowohl der 200-Tage-Durchschnitt als auch der 50-Tage-Durchschnitt liegen unter den letzten Schlusskursen, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls negativ, da in den sozialen Medien überwiegend negative Meinungen zu Xpeng veröffentlicht wurden. Dies führt zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung des Anleger-Sentiments.

In Bezug auf den Relative-Stärke-Index (RSI) liegt der RSI7 bei 36,3 Punkten, was auf eine neutrale Position von Xpeng hinweist. Der RSI25 zeigt jedoch an, dass die Aktie überkauft ist, wodurch auch in diesem Bereich eine "Schlecht"-Bewertung resultiert.

Die Diskussionsintensität rund um Xpeng ist schwach, was zu einer weiteren "Schlecht"-Einstufung führt. Allerdings hat sich die Rate der Stimmungsänderung positiv verändert, was zu einer "Gut"-Bewertung in diesem Bereich führt.

Insgesamt ergibt sich für Xpeng eine negative Bewertung sowohl aus technischer als auch aus Anlegerperspektive.