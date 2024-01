XPeng (A) (A) Aktie: Jetzt geht’s los!

Weitere Suchergebnisse zu "XPeng Inc.":

Die technische Analyse der Xpeng-Aktie zeigt gemischte Signale. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage zeigt eine Abweichung von +5,49 Prozent, was zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Allerdings liegt der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (-8,37 Prozent), was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Die Stimmung der Anleger ist hauptsächlich positiv, wie sich aus der Diskussion in den sozialen Medien zeigt. In den letzten Tagen gab es insgesamt zehn positive und drei negative Tage. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Einschätzung in Bezug auf die Anlegerstimmung führt.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt eine durchschnittliche Diskussionsintensität und eine negative Rate der Stimmungsänderung, was zu einer "Neutral"- und "Schlecht"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) ergibt für die Xpeng-Aktie einen Wert von 41,82 über 7 Tage, was auf eine neutrale Einstufung hindeutet. Bei einer Betrachtung über 25 Tage ergibt sich ein Wert von 64, was ebenfalls auf eine neutrale Einstufung hinweist. Insgesamt ergibt sich für den RSI somit eine "Neutral"-Einstufung.