XPeng (A) (A) Aktie: Ist es das gewesen?

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den letzten Tagen wurde verstärkt über die Aktie von Xpeng in den sozialen Medien diskutiert. Dabei wurden vor allem positive Meinungen veröffentlicht, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte jedoch eine deutliche Veränderung hin zum Negativen festgestellt werden. Negative Auffälligkeiten führten zu einer "Schlecht"-Bewertung in diesem Bereich. Doch die Diskussion über das Unternehmen war insgesamt intensiver, was zu einer "Gut"-Bewertung in Bezug auf die Stärke der Diskussion führt. Zusammengefasst erhält Xpeng für diese Stufe daher ein "Schlecht"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) für Xpeng liegt bei 64,45, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 62,91, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Das Gesamtbild führt somit zu einem Rating "Neutral".

Bei der technischen Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Xpeng-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 53,18 HKD. Der letzte Schlusskurs liegt bei 56,7 HKD, was einer +6,62 Prozent Abweichung entspricht und zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Doch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen beträgt 62,81 HKD, daher liegt der letzte Schlusskurs darunter (-9,73 Prozent), was zu einer "Schlecht"-Bewertung auf dieser kurzfristigeren Analysebasis führt. Unterm Strich erhält die Xpeng-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.