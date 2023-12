XPeng (A) (A) Aktie: Hier gibt’s nichts mehr zu lachen!

Weitere Suchergebnisse zu "XPeng":

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen zu indizieren. Bei der Xpeng-Aktie liegt der RSI bei 80,63, was auf eine überkaufte Situation hinweist und daher als "Schlecht" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 59 und weist auf eine neutrale Situation hin, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" in dieser Kategorie führt.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen eine zunehmende Anzahl von positiven Meinungen und Themen zur Xpeng-Aktie in den letzten Wochen. Basierend auf diesen Signalen stuft unsere Redaktion das Unternehmen als "Gut" ein und ist der Meinung, dass die Aktie von Xpeng bezüglich der Anlegerstimmung angemessen bewertet ist.

In Bezug auf die technische Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Xpeng bei 52,39 HKD, was als "Gut" eingestuft wird. Der Aktienkurs selbst liegt bei 60,4 HKD und damit 15,29 Prozent über dem GD200. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) hat die Aktie jedoch ein Niveau von -5,9 Prozent erreicht, was als "Schlecht"-Signal interpretiert wird. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Bewertung auf Basis der beiden Zeiträume.

Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt eine geringe Diskussionsintensität und kaum Änderungen in der Rate der Stimmungsänderung für die Xpeng-Aktie. Daher wird die Aktie insgesamt als "Schlecht"-Wert eingestuft.