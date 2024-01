XPeng (A) (A) Aktie: Darf das wirklich wahr sein?

Weitere Suchergebnisse zu "XPeng Inc.":

Ein wichtiger Indikator für die technische Analyse ist der Relative Strength Index, RSI, der die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 zeigt an, dass ein Wert "überverkauft" ist, während ein Wert zwischen 70 und 100 als "überkauft" gilt. Ein Wert dazwischen wird als neutral eingestuft. Der RSI für Xpeng liegt bei 55,17, was zu einer neutralen Einstufung führt. Der RSI25, der sich auf 25 Tage bezieht, zeigt mit einem Wert von 73 eine "Schlecht"-Einschätzung auf diesem Niveau. Insgesamt wird die Gesamteinschätzung daher als "Schlecht" bewertet.

Bei der Einschätzung von Aktienkursen spielen nicht nur harte Faktoren wie Bilanzdaten eine Rolle, sondern auch weiche Faktoren wie die Stimmung. Unsere Analysten haben Xpeng in sozialen Medien betrachtet und festgestellt, dass die überwiegende Mehrheit der Kommentare positiv war. Allerdings wurden in den vergangenen Tagen hauptsächlich neutrale Themen diskutiert. Daher erhält die Aktie in Bezug auf die Stimmung die Einstufung "Gut".

Positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation lassen sich mit unserer Analyse präzise und frühzeitig erkennen. Die Stimmung für Xpeng hat sich in den vergangenen Wochen jedoch deutlich eingetrübt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt eine verringerte Aktivität der Marktteilnehmer für diese Aktie, weshalb Xpeng auch in diesem Bereich eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Schlecht" bewertet.

Aus den letzten 200 Handelstagen ergibt sich für die Xpeng-Aktie ein Durchschnitt von 54,12 HKD für den Schlusskurs. Der letzte Schlusskurs lag bei 52,7 HKD, was einen Unterschied von -2,62 Prozent bedeutet. Daher wird eine "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht vergeben. Auch der 50-Tages-Durchschnitt wird im Rahmen der Charttechnik analysiert und beträgt derzeit 61,84 HKD. Da der letzte Schlusskurs darunter liegt (-14,78 Prozent), erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung auf dieser kurzfristigeren Analysebasis. Insgesamt erhält Xpeng in der einfachen Charttechnik eine "Neutral"-Bewertung.