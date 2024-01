XP Power Aktie: Wird sie sich davon noch mal erholen?

Die Xp Power-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 1816,67 GBP verzeichnet. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 1234 GBP, was einem Unterschied von -32,07 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 1218,48 GBP wird im Rahmen der Charttechnik analysiert, und der letzte Schlusskurs liegt mit +1,27 Prozent in ähnlicher Höhe. Auf dieser kurzfristigen Analysebasis erhält die Xp Power-Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung.

Im Hinblick auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) gilt die Aktie von Xp Power als unterbewertet, da das KGV mit 9,74 insgesamt 73 Prozent niedriger liegt als der Branchendurchschnitt im Segment "Elektrische Ausrüstung" von 36,69. Daher erhält die Aktie aus fundamentaler Sicht die Einstufung "Gut".

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage bezüglich Xp Power in den vergangenen Tagen überwiegend negativ. Die Diskussion war an zwei Tagen von positiven Themen geprägt, während an drei Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es weder positive noch negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Xp Power. Daher bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Schlecht". Insgesamt ergibt sich dadurch eine "Schlecht"-Einschätzung für das Anleger-Sentiment.

Die Dividendenrendite der Xp Power-Aktie beträgt bezogen auf das aktuelle Kursniveau 7,5 Prozent, was 3,12 Prozent über dem Branchendurchschnitt (4,38) in der Branche "Elektrische Ausrüstung" liegt. Die Redaktion bewertet die Dividendenpolitik daher mit "Gut".

Insgesamt erhält die Xp Power-Aktie eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht, während sie aus fundamentaler Sicht als "Gut" eingestuft wird. Das Anleger-Sentiment wird ebenfalls als "Schlecht" bewertet, während die Dividendenpolitik mit "Gut" eingestuft wird.