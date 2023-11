XP Power Aktie: Was ist jetzt angebracht?

Die Xp Power-Aktie weist derzeit eine Dividendenrendite von 7,5 Prozent auf, was höher ist als der Branchendurchschnitt von 4,41 Prozent. Dies bedeutet, dass die Xp Power-Aktie in dieser Kategorie als "Gut" bewertet wird, da sie einen höheren Wert als vergleichbare Werte aus der "Elektrische Ausrüstung"-Branche aufweist.

In Bezug auf den Aktienkurs hat Xp Power in den letzten 12 Monaten eine Performance von -29,89 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien aus der Branche im Durchschnitt um 3,9 Prozent gestiegen sind. Dies führt zu einer Underperformance von -33,79 Prozent im Branchenvergleich. Im Vergleich zum "Industrie"-Sektor liegt die Rendite von Xp Power um 34,29 Prozent unter dem Durchschnittswert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Xp Power-Aktie in dieser Kategorie als "Schlecht" bewertet.

Bei der Betrachtung des Sentiments und Buzz im Internet zeigt sich, dass die Diskussionsintensität bei Xp Power durchschnittlich ist, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung für Xp Power.

In der technischen Analyse wird der aktuelle Kurs von Xp Power von 1258 GBP als "Schlecht"-Signal eingestuft, da er mit -35,07 Prozent Abstand vom GD200 liegt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, weist einen Kurs von 1292 GBP auf, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Zusammenfassend wird der Kurs der Xp Power-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.