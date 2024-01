XP Power Aktie: Wahnsinn - das ist ein Signal!

Der Aktienkurs von Xp Power hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -44,46 Prozent erzielt, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der Branche "Elektrische Ausrüstung" eine Underperformance von -53 Prozent bedeutet. Im Vergleich zum Durchschnitt des "Industrie"-Sektors lag die Rendite von Xp Power um 53,99 Prozent niedriger. Aufgrund dieser Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich erhält Xp Power ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In der technischen Analyse ist zu erkennen, dass der aktuelle Kurs von 1356 GBP 12,21 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage liegt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Gut" führt. Im Gegensatz dazu liegt die Distanz zum gleitenden Durchschnitt der vergangenen 200 Tage bei -25,71 Prozent, was zu einer langfristigen Einstufung von "Schlecht" führt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume als "Neutral" eingestuft.

Im Bereich der Fundamentalanalyse weist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Xp Power einen Wert von 9 auf, während vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Elektrische Ausrüstung" im Durchschnitt ein KGV von 36 aufweisen. Dies deutet darauf hin, dass Xp Power aus fundamentalen Gesichtspunkten unterbewertet ist und erhält daher in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Xp Power liegt bei 9,23, was zu einer Einstufung von "Gut" führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 41,2 und deutet auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamteinschätzung von "Gut" auf diesem Niveau.