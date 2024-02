XP Chemistries AB Aktie: Das darf nicht passieren!

Die Stimmung unter den Anlegern bezüglich Xp Chemistries ist laut Diskussionsforen und Meinungsspalten in den sozialen Medien insgesamt negativ. Die Auswertung von Äußerungen und Meinungen der letzten zwei Wochen ergab, dass in den Diskussionen überwiegend negative Themen im Vordergrund standen, was zu einer neutralen Einschätzung des Titels führte.

Die allgemeine Stimmung rund um die Aktie wird neben Analysen aus Bankhäusern auch anhand des langfristigen Stimmungsbildes unter Investoren und Internetnutzern gemessen. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ergeben ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. Die Untersuchung der Aktie von Xp Chemistries ergab eine mittlere Aktivität in Bezug auf Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität, was zu einer neutralen Bewertung führte. Die Rate der Stimmungsänderung für Xp Chemistries zeigte kaum Veränderungen, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führte. Somit erhält die Aktie von Xp Chemistries bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral".

Im Hinblick auf die technische Analyse wird der gleitende Durchschnitt als Indikator betrachtet, um festzustellen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage für die Xp Chemistries-Aktie beträgt aktuell 0,29 SEK. Der letzte Schlusskurs von 0,0495 SEK liegt deutlich darunter, was zu einer schlechten Bewertung führt. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt mit einem letzten Schlusskurs von 0,1 SEK unter dem gleitenden Durchschnitt, was ebenfalls zu einer schlechten Bewertung führt. Insgesamt wird Xp Chemistries auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Schlecht"-Rating versehen.

Zusätzlich bezieht die technische Analyse den Relative Strength-Index (RSI) ein, der die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen berücksichtigt. Der RSI der Xp Chemistries-Aktie liegt bei 80,39, was zu einer schlechten Einschätzung führt. Auch der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, deutet auf eine "Schlecht"-Einschätzung hin. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamteinschätzung von "Schlecht" basierend auf dem RSI.

Insgesamt zeigen die Analysen der Anleger-Stimmung, des Sentiments und des Buzz sowie der technischen Indikatoren, dass die Aktie von Xp Chemistries derzeit auf neutraler bis schlechter Basis bewertet wird.