XP Chemistries AB Aktie: Das Vertrauen entzogen!

In den letzten Wochen wurde bei Xp Chemistries keine signifikante Veränderung im Stimmungsbild festgestellt. Das Anleger-Sentiment ist laut einer Bewertung insgesamt als "Schlecht" einzustufen. Der Kurs von Xp Chemistries liegt derzeit bei 0,114 SEK und ist -18,57 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage entfernt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Schlecht" führt. Die Distanz zum gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Tage beläuft sich auf -75,74 Prozent, was ebenfalls zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt. Der Relative Strength Index (RSI) für die letzten 7 Tage liegt bei 46, was zu einer neutralen Bewertung führt. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage liegt im neutralen Bereich bei 52,19. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs ein "Neutral"-Rating für Xp Chemistries.

