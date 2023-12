XP Chemistries AB Aktie: Es hätte schlimmer kommen können!

Der Relative Strength Index (RSI) für die Xp Chemistries Aktie zeigt eine überkaufte Situation mit einem Wert von 70, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Dieser Wert bezieht sich auf die Bewegungen der Aktienkurse innerhalb von 7 Tagen. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt hingegen einen Wert von 53, was als neutral betrachtet wird und somit zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt.

Bezüglich des Sentiments und Buzz in den sozialen Medien zeigt sich ein neutrales Bild für die Xp Chemistries Aktie. Sowohl die Diskussionsintensität als auch die Rate der Stimmungsänderung werden als neutral eingestuft. Somit erhält das Unternehmen insgesamt eine "Neutral"-Bewertung in dieser Kategorie.

Die Anlegerstimmung in Social Media war in den letzten Tagen ebenfalls neutral gegenüber Xp Chemistries. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen wurden vornehmlich neutral aufgenommen. Auf Basis der Stimmungsanalyse wird Xp Chemistries daher insgesamt mit einem "Neutral"-Rating für die Anlegerstimmung bewertet.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnittskurs der Xp Chemistries Aktie aktuell bei 0,5 SEK liegt, während der Aktienkurs selbst bei 0,11 SEK liegt. Dadurch ergibt sich eine Distanz zum GD200 von -78 Prozent, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage zeigt einen Stand von 0,19 SEK, was einer Distanz von -42,11 Prozent entspricht und ebenfalls als "Schlecht" bewertet wird. Insgesamt wird daher die Gesamtnote "Schlecht" für die technische Analyse der Xp Chemistries Aktie vergeben.