XPS Pensions Aktie: Hier kommen die nächsten guten Nachrichten!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Xps Pensions liegt derzeit bei 27, was bedeutet, dass die Börse 27,93 Euro für jeden Euro Gewinn des Unternehmens zahlt. Dieser Wert liegt 36 Prozent über dem Branchendurchschnitt im Bereich "Kapitalmärkte", der momentan bei 20 liegt. Aufgrund dessen wird der Titel als überbewertet eingestuft und erhält daher eine "Schlecht"-Bewertung auf Grundlage des KGV.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs der Xps Pensions-Aktie von 222 GBP um +11,78 Prozent über dem GD200 (198,61 GBP) liegt, was ein positives Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, beträgt 216,34 GBP, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Zusammenfassend wird der Kurs der Xps Pensions-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Die Dividendenrendite von Xps Pensions beträgt 4,2 Prozent, was 1,27 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Daher erhält das Unternehmen eine "Schlecht"-Bewertung für seine Dividendenpolitik.

In den letzten zwölf Monaten erhielt Xps Pensions insgesamt 2 Analystenbewertungen, wobei die durchschnittliche Bewertung "Gut" ist. Die Analysten haben kürzlich eine Kursprognose von 280 GBP für das Wertpapier abgegeben, was ein Aufwärtspotenzial von 26,13 Prozent ergibt. Aufgrund dessen wird Xps Pensions eine "Gut"-Empfehlung ausgesprochen.

Insgesamt erhält Xps Pensions also eine "Gut"-Bewertung basierend auf den verschiedenen Analysemethoden.