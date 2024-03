XPO Logistics-Investoren können es immer noch nicht glauben

Die technische Analyse der Xpo-Aktie zeigt, dass sich das Wertpapier derzeit in einem Aufwärtstrend befindet. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 109,14 USD, was deutlich über dem letzten Schlusskurs von 125,42 USD liegt, was einer Abweichung von +14,92 Prozent entspricht. Auch der längerfristige 200-Tage-Durchschnitt von 82,08 USD zeigt eine positive Entwicklung, da der letzte Schlusskurs um +52,8 Prozent darüber liegt. Aufgrund dieser Indikatoren erhält Xpo eine "Gut"-Bewertung.

Im Gegensatz dazu ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Xpo mit 45,82 deutlich höher als das Branchenmittel von 28,91, was einer Überbewertung um 58 Prozent entspricht. Aufgrund dieser fundamentalen Analyse wird der Titel daher als "Schlecht"-Empfehlung eingestuft.

Die Stimmungsanalyse in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer überwiegend positiv gegenüber Xpo eingestellt sind. Die Diskussion konzentrierte sich in den letzten Tagen hauptsächlich auf positive Themen, und es gab keine negativen Diskussionen. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils positiv, was zu einer "Gut"-Einschätzung in Bezug auf die Anlegerstimmung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für Xpo liegt bei 31,17, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Ebenso ergibt der RSI25 von 44,43 eine Bewertung als "Neutral" für die letzten 25 Tage. Insgesamt erhält Xpo daher ein Gesamtrating von "Neutral" auf Basis des RSI.

Insgesamt wird Xpo aufgrund der technischen Analyse mit einem "Gut"-Rating bewertet, während die fundamentale Analyse zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt. Die Stimmungsanalyse zeigt hingegen eine positive Einschätzung, während der RSI zu einer neutralen Bewertung führt.