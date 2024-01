XPO Logistics Aktie: Das sollten Sie jedem weiter erzählen …

Die Xpo-Aktie weist eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was 4,94 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Im Bereich "Luftfracht und Logistik" beträgt die durchschnittliche Dividendenrendite 4 Prozent. Somit gilt die Aktie im Vergleich als unrentables Investment und wird von der Redaktion als "Schlecht" bewertet.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Xpo-Aktie derzeit bei 64,61 USD liegt. Dies entspricht einer positiven Bewertung, da der Aktienkurs bei 83,42 USD liegt und somit einen Abstand von +29,11 Prozent aufweist. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 84,13 USD, was einer Differenz von -0,84 Prozent entspricht und somit ein "Neutral"-Signal darstellt. Insgesamt erhält die Aktie auf Basis dieser beiden Zeiträume die Einstufung "Gut".

Im Branchenvergleich zeigt sich, dass die Xpo-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Performance von 131,79 Prozent erzielt hat. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der Branche "Luftfracht und Logistik" im Durchschnitt um 11,15 Prozent gestiegen, was eine Outperformance von +120,64 Prozent für Xpo bedeutet. Im Sektorvergleich liegt die durchschnittliche Rendite des "Industrie"-Sektors bei 1383,9 Prozent, wobei Xpo 1252,12 Prozent unter diesem Durchschnittswert liegt. Aufgrund der Überperformance im Branchenvergleich und der Unterperformance im Sektorvergleich wird die Aktie in dieser Kategorie als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf Sentiment und Buzz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität der Xpo-Aktie in den letzten Monaten eine geringe Aktivität aufweist. Dies führt zu einer Bewertung als "Schlecht". Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird die Xpo-Aktie somit als "Schlecht"-Wert bewertet.