XPO Logistics Aktie: Das nennen wir mal wirklich gute Nachrichten!

Der Relative Strength Index, auch bekannt als RSI, zeigt die Bewegungen der Aktienkurse innerhalb von 7 Tagen an, indem er die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug setzt. Der RSI der Xpo liegt bei 8,06, was auf eine überverkaufte Situation hindeutet und daher als "Gut" eingestuft wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 47, was auf eine neutrale Situation hinweist und daher ebenfalls als "Gut" bewertet wird.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz gab es keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger im letzten Monat, was zu einer neutralen Bewertung führt. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen war nicht signifikant höher oder niedriger als gewöhnlich, was auch zu einer neutralen Bewertung führt.

In den letzten zwölf Monaten erhielt Xpo insgesamt 6 Analystenbewertungen, wovon 5 als "Gut", 1 als "Neutral" und keine als "Schlecht" eingestuft wurden. Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist daher "Gut". Die Kursprognose der Analysten deutet jedoch auf ein Abwärtspotential von -51,44 Prozent hin, was eine "Schlecht"-Empfehlung darstellt und zu einer neutralen Bewertung führt.

In Bezug auf die Dividende weist Xpo derzeit eine Dividendenrendite von 0 % auf, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 5,12 % als "Schlecht" eingestuft wird.

Insgesamt ergibt sich daher eine neutrale Bewertung für Xpo basierend auf den verschiedenen Kriterien.