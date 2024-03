XPO Logistics Aktie: Das gibt’s ja gar nicht!

Die Anleger-Stimmung bei Xpo in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt sehr positiv. Dies zeigt sich anhand der Äußerungen und Meinungen der letzten zwei Wochen. In diesem Zeitraum wurden insbesondere negative Themen diskutiert, was zu einer neutralen Einschätzung des Titels führt.

In Bezug auf die Dividende schneidet Xpo im Vergleich zum Branchendurchschnitt Luftfracht und Logistik (4,92 %) schlechter ab, da keine Dividende ausgeschüttet wird.

Die Analysten haben Xpo in den letzten 12 Monaten 2-mal mit "Gut", 0-mal mit "Neutral" und 0-mal mit "Schlecht" bewertet. Langfristig erhält der Titel damit von institutioneller Seite das Rating "Gut". Für den vergangenen Monat ergab sich eine Bewertung von 1-mal "Gut", 0-mal "Neutral" und 0-mal "Schlecht". Insgesamt führen die jüngsten Analysen zu einem Gesamturteil von "Gut". Die Analysten erwarten eine negative Kursentwicklung von -27,46 Prozent mit einem mittleren Kursziel von 90 USD, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Somit ergibt sich insgesamt eine neutrale Bewertung durch institutionelle Analysten.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Xpo beträgt 45, während vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Luftfracht und Logistik" im Durchschnitt ein KGV von 28 aufweisen. Aus fundamentalen Gesichtspunkten ist die Aktie damit derzeit überbewertet und erhält in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Einschätzung.