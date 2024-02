XPO Logistics Aktie: Tolle Nachrichten für alle Bullen!

Das Internet kann die Stimmung verstärken oder sogar umkehren. Anhand der Diskussionsintensität in den sozialen Medien und der Häufigkeit sowie Tiefe der Stimmungsänderungen ergeben sich neue Einschätzungen für Aktien. Bei Xpo wurde eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussionen festgestellt, weshalb das Signal als "Neutral" eingestuft wird. Die Rate der Stimmungsänderung blieb in diesem Zeitraum nahezu unverändert, was zu einem insgesamt "Schlecht" Stimmungsbild führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen an und liegt für Xpo bei 36,48. Dies wird als "Neutral" bewertet. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 23, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und daher als "Gut" eingestuft wird. Insgesamt erhält diese Kategorie daher die Bewertung "Gut".

Analysten bewerten die Aktie von Xpo langfristig als "Gut", basierend auf den Bewertungen von 18 Analysten, von denen 2 die Aktie als "Gut" einstufen. Kurzfristig wird die Aktie ebenfalls als "Gut" angesehen, mit einem durchschnittlichen Kursziel von 86,5 USD, was einer Erwartung von -28,17 Prozent entspricht. Auf Basis aller Analystenschätzungen wird daher die Bewertung "Neutral" vergeben.

Im Vergleich zur "Luftfracht und Logistik"-Branche hat Xpo in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von +198,52 Prozent gezeigt. Im Vergleich zum "Industrie"-Sektor liegt die Rendite jedoch um 37,06 Prozent darunter. Dies führt zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

