XPO Logistics Aktie: Käufer sollten sich sputen!

Die Aktie von Xpo wird derzeit mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 45,82 bewertet, was über dem Branchendurchschnitt von 28,23 liegt. Aufgrund dieser Überbewertung erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

Bezüglich des Relative Strength Index (RSI) zeigt die Analyse, dass die Xpo-Aktie sowohl auf 7-Tage- als auch auf 25-Tage-Basis überverkauft ist. Der 7-Tage-RSI liegt bei 14,38 Punkten, während der RSI25 bei 22,73 Punkten liegt. Beide Werte führen zu einer "Gut"-Bewertung für die Aktie in diesem Bereich.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Xpo mit 0 % unter dem Branchendurchschnitt von 4,81 %. Dies führt zu einer negativen Bewertung der Dividendenpolitik des Unternehmens.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv, was zu einer insgesamt "Gut"-Einstufung der Anleger-Stimmung führt.

Insgesamt ergibt sich also eine gemischte Bewertung für die Xpo-Aktie, wobei fundamentale Überbewertung und niedrigere Dividenden gegen eine positive Anleger-Stimmung stehen.