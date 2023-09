XPENG-Aktie: Unglaublicher strategischer Plan enthüllt!

Weitere Suchergebnisse zu "XPeng":

Der renommierte chinesische Produzent von Elektrofahrzeugen, XPENG Motors, strebt eine Expansion seiner Geschäftstätigkeiten in Europa an – vornehmlich in Deutschland, Großbritannien und Frankreich bis zum Jahr 2024. Dieses Vorhaben wurde vom Präsidenten von XPENG auf der IAA Mobility Motorshow in München öffentlich gemacht. Der Einstiegsplan für den europäischen Markt sieht die Markteinführung des Sportwagens XPENG P7 sowie des SUVs XPENG G9 vor.

Zudem hat das Unternehmen Absichten bekundet, Anfang nächsten Jahres seine elektrisch betriebenen Modelle G9 und P7 auch auf dem israelischen Markt anzubieten. Diese Neuigkeiten wurden am Aktienmarkt positiv aufgenommen: So steigt im aktuellen Handel der Kurs der XPENG-Aktie um über 1 Prozentpunkt. Die vergangenen sechs Monate verzeichnete die Aktie einen beeindruckenden Anstieg um...