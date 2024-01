XORTX Therapeutics, tut es schon wieder!

Die technische Analyse der Xortx Therapeutics-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie aus den letzten 200 Handelstagen aktuell bei 50,45 CAD liegt. Der letzte Schlusskurs von 3,11 CAD liegt deutlich darunter (-93,84 Prozent), was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt mit einem letzten Schlusskurs von 3,96 CAD (-21,46 Prozent) eine "Schlecht"-Bewertung. Insgesamt wird die Xortx Therapeutics-Aktie somit mit einem "Schlecht"-Rating versehen.

Die Anlegerstimmung in den sozialen Medien war in den letzten Tagen grundsätzlich positiv gegenüber Xortx Therapeutics. Es wurden sieben positive und drei negative Tage verzeichnet, während an vier Tagen keine eindeutige Richtung erkennbar war. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren jedoch vornehmlich neutral, was zu einer insgesamt "Gut"-Einschätzung führt.

In den letzten Wochen war eine Zunahme positiver Kommentare über Xortx Therapeutics in den sozialen Medien zu beobachten. Das Stimmungsbarometer zeigte eine positive Entwicklung, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Jedoch wurde über Xortx Therapeutics deutlich weniger diskutiert als normal, und es ist eine abnehmende Aufmerksamkeit zu verzeichnen, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Gut"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Xortx Therapeutics-Aktie beträgt aktuell 75, was auf eine Überkauftheit hinweist und zu einem "Schlecht"-Rating führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage ergibt dagegen ein "Neutral"-Rating, da die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Insgesamt erhält die Analyse der RSIs zu Xortx Therapeutics ein "Schlecht"-Rating.