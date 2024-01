XORTX Therapeutics tut es schon wieder?

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurde zuletzt viel über die Aktie von Xortx Therapeutics diskutiert, wobei überwiegend positive Meinungen veröffentlicht wurden. Auch der Meinungsmarkt beschäftigte sich in den vergangenen Tagen insbesondere mit den positiven Themen rund um Xortx Therapeutics, was insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Xortx Therapeutics-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen aktuell bei 51,7 CAD liegt. Da der letzte Schlusskurs bei 3,16 CAD deutlich darunter liegt (Unterschied -93,89 Prozent), wird die Aktie auf dieser Basis als "Schlecht" bewertet. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage (7,55 CAD) führt zu einer "Schlecht"-Rating. In Summe erhält die Xortx Therapeutics-Aktie für die einfache Charttechnik daher ebenfalls ein "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz gab es in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Xortx Therapeutics in den sozialen Medien. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Allerdings wurde über Xortx Therapeutics deutlich mehr diskutiert als normal, und es ist eine steigende Aufmerksamkeit zu verzeichnen, was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt bekommt die Aktie dadurch ebenfalls ein "Gut"-Rating.

Der Relative Strength-Index zeigt, dass die Xortx Therapeutics-Aktie ein Neutral-Titel ist. Der RSI7 beträgt 70,73, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt, während der RSI25 bei 50,48 liegt und somit eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Insgesamt ergibt sich daher ein Gesamtranking "Schlecht" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.