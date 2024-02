XORTX Therapeutics Aktie: Das hat Gewicht!

Die technische Analyse der Xortx Therapeutics-Aktie zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) aktuell bei 46,99 CAD verläuft. Der Aktienkurs schloss bei 3,03 CAD, was einem Abstand von -93,55 Prozent entspricht. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) bei 3,26 CAD, was einer Differenz von -7,06 Prozent entspricht. Somit ergibt sich insgesamt eine Einstufung als "Schlecht".

Der Relative Strength Index (RSI) für die Xortx Therapeutics-Aktie liegt bei 56,92 und der RSI25 bei 48,01, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" führt.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv, was zu einer Bewertung der Aktie als "Gut" führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Xortx Therapeutics. Dies führt zu einer Gesamtbewertung als "Neutral".

Insgesamt ergibt sich für die Xortx Therapeutics-Aktie somit eine neutrale Bewertung.